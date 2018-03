Smog ponownie zawitał nad Małopolskę. W wielu miejscowościach województwa dopuszczalne normy stężenia pyłów są wielokrotnie przekroczone.

"Witam. Mam prośbę o artykuł na temat kolejnego rekordu przekroczeń pyłów PM10 i PM2,5. Skała znowu wygrywa.Pozdrawiam. Tomasz. Mieszkaniec Skały".Tej treści mejla otrzymaliśmy, gdy szykowaliśmy się do napisania informacji o smogu, który ponownie zawisł nad Małopolską. Sprawdziliśmy jakość powietrza w Skale i... się przeraziliśmy. Z danych Airly wynika, że w podkrakowskiej miejscowości odnotowano ponad 20 razy przekroczone dopuszczalne stężenie pyłami! Czujniki odnotowały stężenie pyłem PM10 na poziomie 1119 μg/m3 przy dopuszczalnej normie wynoszącej 50 μg/m3. Oznacza to, że w Skale zanieczyszczenie pyłem PM10 wynosi 2238% dopuszczalnej normy!Stężenie zanieczyszczeń zaczęło gwałtownie rosnąć po godzinie 18. Brak wiatru oraz szybki spadek temperatury przyczynił się do pogorszenia jakości powietrza.O godzinie 20 na wszystkich stacjach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska odnotowano przekroczone dopuszczalne normy pyłem PM10. W Krakowie na ul. Dietla odnotowano 219 μg/m3, w Nowym Targu 245 μg/m3a w Nowym Sączu 164 μg/m3.Fatalne powietrze panuje jednak w mniejszych miejscowościach, co znakomicie widać na danych Airly.

ZOBACZ KONIECZNIE: