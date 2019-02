Smoothie-bowl - jedzenie to sztuka! Śniadanie nie musi być nudne, ale te zwalają z nóg [ZDJĘCIA]

Smoothie-bowl to posiłek, który po obejrzeniu tej galerii na pewno znajdzie się w twoim menu. To nie tylko pomysł na zdrowe śniadanie czy przekąskę, ale także poprawienie sobie humoru lub wprawienie innych w zachwyt. Nie wierzysz? To zobacz w naszej galerii, jak z prostego posiłku można zrobić dzieło sztuki!