W sobotę w wielu regionach będą pojawiać się opady deszczu, miejscami mogą przejść burze. Na zachodzie będzie najspokojniej i też najcieplej. We Wrocławiu termometry wskażą 27 st. C, w Zielonej Górze 26 st. C, w Gorzowie Wielkopolskim 25 st. C. Pozostałe regiony z temperaturą od 21 st. C do 25-26 st. C, miejscami będzie burzowo i powieje silniejszy wiatr.

