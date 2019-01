Spóźni się pociąg? Dostaniesz odszkodowanie! Unia Europejska szykuje nowe przepisy. Co się zmieni? Warto sprawdzić

Śmierć na torach we Wrocławiu. Pociąg przeciął człowieka na pół

Tragedia na torach we Wrocławiu. Na stacji Wrocław Brochów mężczyzna wpadł pod pociąg Intercity IC "Matejko" ze Świnoujścia do Przemyśla. Do wypadku doszło po godz. 15.30. Człowiek nie miał szans na przeżycie, dostał się po koła pociągu, które przecięły go na dwie części.