Policja wciąż nie zatrzymała kiboli Wisły, którzy we wtorek dopadli 18-latka pod blokiem przy ulicy Teligi w Krakowie. Zadali mu wiele ciosów, m.in. maczetą. Chłopak zmarł. Ojciec apeluje na Facebooku, aby znajomi syna nie szukali zemsty.

Ofierze odcięto rękę na wysokości łokcia. 18-latek doznał również wielu obrażeń nóg. Zmarł w czwartek rano w szpitalu. Jeszcze dzień wcześniej w internecie pojawiały się apele sympatyków Cracovii o oddawanie krwi . W sieci uruchomiono również zbiórkę na operację rannego, którego stan był krytyczny.Policja przesłuchuje kolejnych świadków, ale na razie nie ujęła podejrzanych. Wczoraj w Zakładzie Medycyny Sądowej miała być przeprowadzana sekcja chłopaka.– Funkcjonariusze policji zatrzymują kolejne osoby, których udział w zdarzeniu jest weryfikowany w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy – mówi Janusz Hnatko, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Radio RMF podawało, że w sprawie zabójstwa zostały zatrzymane cztery osoby: trzech mężczyzn i jedna kobieta. Policja nie potwierdza tych informacji. Z naszych ustaleń wynika, że przesłuchano ludzi w charakterze świadków, a następnie wypuszczono.Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie bójki ze skutkiem śmiertelnym. Świadkowie mówią, że 18-latek był w towarzystwie dwóch znajomych, kiedy dopadła go grupa pięciu zamaskowanych osób, uzbrojonych w siekiery i maczety. Ofiara i jego koledzy zaczęli uciekać. Czterech napastników pobiegło za nimi.– Następnie dołączyło do nich jeszcze sześciu innych i wszyscy zaatakowali pokrzywdzonego – twierdzi prokurator Hnatko.Zabity chłopak był zwolennikiem Cracovii. Umieszczał na Facebooku bulwersujące wpisy. Na jednym ze zdjęć widać drzwi z napisem: „Walczymy za Pasy i cóż, niejeden już przez to zakrwawił się nóż”. Z kolei na innej fotografii widać, jak stoi tyłem, a na bluzie ma kibolskie hasła: „Śmierć konfidentom. Ulicy zasada, sprzedawczyka czeka kara”.Na tym samym portalu społecznościowym wpis opublikował również ojciec zabitego chłopaka. Przyznał w nim, że wkrótce Miłosz skończyłby 19 lat.„Prośba do kibiców i znajomych, aby nie szukali zemsty, bo kolejna rodzina może cierpieć! Wartością najwyższą, ponad wasze idee, układy, interesy, powinno być ludzkie życie!” – zaapelował.W dniu śmierci 18-latka pod blokiem przy ulicy Teligi, gdzie doszło do tragedii, zapalono znicze.

