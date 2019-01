Sprawdź swoje nawyki żywieniowe!

Jakim typem żywieniowym jesteś?

Sieć Kaufland przygotowała pięć prostych pytań, które prowadzą do rozwiązania zagadki, jakim typem żywieniowym jest dana osoba. Może okazać się, że nasz typ to: pracoholik, leń kanapowy czy też konserwatysta żywieniowy. Dla każdej kategorii przygotowano specjalne porady, a także ciekawe przepisy na pyszne potrawy. Wskazówki dotyczą zarówno sposobu odżywiania, jak i aktywności fizycznej dedykowanej dla danego typu żywieniowego. Test dostępny jest pod linkiem. Na dobry początek warto go zrobić, ale co dalej?

Gwarancja sukcesu

Warto sukcesywnie wprowadzać zmiany do swojego menu. Drastyczne modyfikacje diety czy głodówki nie są wskazane przez dietetyków i mogą być szkodliwe dla naszego zdrowia. Na początek należy postawić sobie proste cele – np. codzienne zjedzenie śniadania przed wyjściem z domu. Jeśli problem dotyczy nadmiernego spożycia słodyczy, zacząć wystarczy od ich ograniczenia, a nie bezwzględnej eliminacji. Metoda małych kroków ma szansę się sprawdzić, a zdrowe nawyki żywieniowe zostaną wówczas z nami na dłużej. Oprócz zdrowej diety niezwykle ważnym elementem jest także codzienna dawka ruchu.

A na deser – aktywność fizyczna!

Ruch jest nieodłącznym elementem zdrowego trybu życia. W tym przypadku także można zacząć od prostych aktywności – krótki weekendowy spacer już będzie miał pozytywny wpływ na nasze samopoczucie. Jeśli do tej pory nie wyposażyliśmy się w akcesoria sportowe, z pomocą przychodzi nam sieć Kaufland. Do 9 stycznia w sklepach dostępna jest nowa marka własna – Newletics. To odzież funkcjonalna, a także akcesoria sportowe przeznaczone zarówno dla amatorów, jak i dla zawodowców. Produkty odznaczają się wysoką jakością, a także bardzo przystępną ceną. W kolejnych tygodniach w ofercie sieci Kaufland będą pojawiać się kolejne produkty, choćby koszulki trekkingowe, kurtki narciarskie, mata do jogi czy rolki. Warto na bieżąco monitorować ofertę w gazetkach sieci oraz na stronie www.kaufland.pl.