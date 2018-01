Warto sprawdzić ważność dowodu osobistego - podkreśla Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z jego danych wynika, że w 2017 roku skończyła się ważność dowodów prawie pięciu milionów osób. Jak wyrobić nowy dowód? Ile to kosztuje? I ile będzie ważny?

- Ponad 4 mln 700 tys. – tylu osobom w 2017 r. skończyła się ważność dowodu osobistego. To tzw. „górka dowodowa” z 2007 r. związana z tym, że 10 lat temu traciły ważność książeczkowe dowody osobiste - podaje ministerstwo. W związku z tym warto sprawdzić, czy posiadany przez nas dokument wciąż jest aktualny.Jeśli dowód osobisty, który posiadamy nie jest ważny, należy udać się do dowolnego urzędu (niezależnie od adresu zameldowania), aby złożyć wniosek o nowy dokument. Taki dokument można też złożyć przez internet.Może się zdarzyć, że ze względu na chorobę, niepełnosprawność lub inny powód nie możesz osobiście udać się do urzędu. Możesz wtedy złożyć wniosek o dowód w miejscu, w którym przebywasz. W takiej sytuacji należy skontaktować się z najbliższym urzędem gminy. Wówczas pomogą urzędnicy.Wyrobienie dokumentu jest bezpłatne. Dowód osobisty wydany po 1.03.2015 r. będzie ważny 10 lat od wydania — dla wszystkich od 5 roku życia oraz 5 lat od wydania — dla dzieci, które mają mniej niż 5 lat.