SPRAWDZIAN TRZECIOKLASISTY 2018. W czwartek uczniowie trzecich klas przystąpili do sprawdzianu trzecioklasisty. Z jakimi zadaniami musli się zmierzyć? Gdzie dostępne będą arkusze z zadaniami? Sprawdźcie.

Sprawdzian Trzecioklasisty 2018: Matematyka: Język polski (Pytania)

Uczniowie mieli do napisania krótkie opowiadanie na temat: Czy udało ci się zrobić coś, co początkowo wydawało ci się trudne? Co ci w tym pomogło?



Do przeczytania był fragment tekstu: "Filip i bociany. W tym roku wiosny nie będzie!" - Elżbieta Zubrzycka.

Sprawdzian Trzecioklasisty 2018: Matematyka (Zadania)

Podczas trzech dni treningów bocian Michał przeleciał łącznie 1000 metrów. Pierwszego dnia przeleciał 200 metrów, a drugiego 300. Ile metrów przeleciał bocian trzeciego dnia?



W 2015 roku we wsie Bocianowo wykluło się 36 bocianich piskląt. W 2016 roku było ich o 14 mniej. Natomiast w 2017 roku liczba bocianów, które przyszły na świat, równała się sumie piskląt z lat 2015 i 2016. Ile młodych bocianów wykluło się w 2017 roku w Bocianowie?

Sprawdzian Trzecioklasisty Operon 2018: Wyniki, Arkusze, Odpowiedzi

Sprawdzian Trzecioklasisty Operon 2018: test sprawdzi kompetencje ucznia

Sprawdzian trzecioklasisty 2018 Operon [WYNIKI]

Ogólnopolski Sprawdzian Trzecioklasisty 2018 z Operonem został podzielony na dwie części. Sprawdzian rozpoczął się w czwartek, 26 kwietnia o godzinie 9. Uczniowie zmierzyli się z zadaniami z języka polskiego i matematyki. Musieli wykazać się w zakresie różnych kompetencji, takich jak: czytanie, pisanie, wiedza o języku, sprawność rachunkowa oraz praktyczna umiejętność rozwiązywania zadań matematycznych.Operon jako pierwszy w Polsce zaproponował nauczycielom przeprowadzenie sprawdzianu już w III klasie szkoły podstawowej. Dostarcza on szkołom informacji o pracy uczniów w zakresie różnych kompetencji: czytania, pisania, wiedzy o języku, sprawności rachunkowej oraz praktycznych umiejętności w rozwiązywaniu zadań matematycznych.Integralnym elementem Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty jest filmik z Bratkiem. Zadaniem filmu jest ograniczyć stres towarzyszący dzieciom przed sprawdzianem.Głównym bohaterem filmu jest Bratek, bohater bajek terapeutycznych i przyjaciel dzieci. Jak zdradzają specjaliści z Operonu, pokazuje on skuteczne sposoby na opanowanie lęku i wzbudza w nich poczucie siły oraz gotowość do wykonania zadania.Testy trzecioklasisty nie są obowiązkowe i odbywają się tylko w tych szkołach, które zgłosiły się do Operonu.Wyniki sprawdzianu trzecioklasisty mogą pomóc w analizie postępu w nauce poszczególnych uczniów. Dzięki temu można przekonać się, czy potencjał ucznia został dobrze wykorzystany. Wyniki sprawdzianu mają być informacją zwrotną zarówno dla uczniów, rodziców jak i nauczycieli.