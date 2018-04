SPRAWDZIAN TRZECIOKLASISTY 2018 odbędzie się w czwartek, 26 kwietnia. Test Trzecioklasisty rozpocznie się o godz. 9. To właśnie o tej godzinie wyświetlony zostanie odstresowujący film z Bratkiem, po czym o godz. 9.15. dzieci zaczną pisanie egzaminu. Na początek uczniowie zmierzą się z językiem polskim. Po przerwie przystąpią do rozwiązywania zadań z matematyki. Może pojawić się również minitest z przyrody. Zobaczcie, gdzie po sprawdzianie trzecioklasisty będziecie mogli zajrzeć do arkuszy, testów i sprawdzić odpowiedzi.





Sprawdzian Trzecioklasisty 2018, 26 kwietnia TERMINY, GODZINY, ILE TRWA

godz. 9.00 - film z Bratkiem

godz. 9.15 - język polski (czas trwania tej części Sprawdzianu Trzecioklasisty to 45 minut)

godz. 10.00 - 10.15 przerwa

godz. 10.15 - matematyka (czas trwania tej części Sprawdzianu Trzecioklasisty to również 45 minut)

godz. 11.00 - zaproszenie dzieci do wysłuchania Bajki Bratka oraz pogadanka (opcjonalnie, nauczyciel może przeprowadzić ministest z przyrody, a następnie przejść do Bajki). Minitest z przyrody może zostać przeprowadzony w innym terminie.



Sprawdzian Trzecioklasisty Operon 2018: test sprawdzi kompetencje ucznia

Operon jako pierwszy w Polsce zaproponował nauczycielom przeprowadzenie sprawdzianu już w III klasie szkoły podstawowej. Dostarcza on szkołom informacji o pracy uczniów w zakresie różnych kompetencji: czytania, pisania, wiedzy o języku, sprawności rachunkowej oraz praktycznych umiejętności w rozwiązywaniu zadań matematycznych.



Wyniki sprawdzianu mają być informacją zwrotną zarówno dla uczniów, rodziców jak i nauczycieli



Integralnym elementem Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty jest filmik z Bratkiem. Zadaniem filmu jest ograniczyć stres towarzyszący dzieciom przed sprawdzianem.



Głównym bohaterem filmu jest Bratek, bohater bajek terapeutycznych i przyjaciel dzieci. Jak zdradzają specjaliści z Operonu, pokazuje on skuteczne sposoby na opanowanie lęku i wzbudza w nich poczucie siły oraz gotowość do wykonania zadania.



Testy trzecioklasisty nie są obowiązkowe i odbywają się tylko w tych szkołach, które zgłosiły się do Operonu.







Sprawdzian trzecioklasisty 2018 Operon [WYNIKI]

Wyniki sprawdzianu trzecioklasisty mogą pomóc w analizie postępu w nauce poszczególnych uczniów. Dzięki temu można przekonać się, czy potencjał ucznia został dobrze wykorzystany. Wyniki sprawdzianu mają być informacją zwrotną zarówno dla uczniów, rodziców jak i nauczycieli.



WIDEO: Test Sprawdzian Trzecioklasisty OPERON



Autor: Karolina Gawlik/Gazeta Krakowska



Sprawdzian Trzecioklasisty Operon 2018: Wyniki, Arkusze, Odpowiedzi

