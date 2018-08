Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij

W środę na wschodzie, Podkarpaciu, Małopolsce i Kaszubach pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie może spaść grad. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. C na Pomorzu, 25 w Krakowie do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, w porywach burzowych do 90 km/h, zachodni. Czwartek w większości kraju będzie pogodny. Tylko na Podkarpaciu możliwe przelotne opady deszczu i burze. Termometry pokażą od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 28 st.C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.