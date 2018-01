Po siedmiu tygodniach rozgrywek czas na wielkie finały Ligi Akademickiej - już w najbliższy czwartek rozegrane zostaną półfinały, a dzień później odbędzie się mecz o trzecie miejsce i wielki finał Ligi.

To będzie ukoronowanie i zakończenie pierwszego sezonu Ligi Akademickiej, w którym po raz pierwszy wyłoniony zostanie Akademicki Mistrz Polski.W pierwszej parze półfinałowej spotkają się Smoki z Politechniki Krakowskiej oraz AGHenci z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.AGHenci pod przywództwem trenera Ikantka wyszli z grupy C bez żadnego przegranego spotkania i tylko z jedną przegraną mapą. Dzięki temu, dotrzymali słowa i zakończyli fazę grupową z kompletem punktów. W ćwierćfinałach nie dali żadnych szans ekipie Wilków z Uniwersytetu Warszawskiego, pewnie wygrywając 2:0.Smoki z PK wyszły z grupy B z bilansem 2-1, po przegranej z Tyranozaurami z WAT. Jednak pokazali w meczu ćwierćfinałowym przeciwko Tytanom z Politechniki Łódzkiej, że stanowią świetnie zgraną drużynę, która pewnie zwyciężyła 2:0 i zagwarantowała sobie miejsce w półfinałach.W drugim meczu zmierzą się ze sobą Inżynierzy z Politechniki Wrocławskiej i Tyranozaury z Warszawskiej Akademii Technicznej.Obie drużyny wyszły ze swoich grup z kompletem punktów, ale to drużyna z Wrocławia nie przegrała dotychczas żadnej mapy! Co więcej, to mistrzowie z e-ampów, którzy z pewnością będą chcieli udowodnić, że są najlepszą drużyną akademicką w Polsce.Jednak to nie robi wielkiego wrażenia na Tyranozaurach z WAT, których agresywny i pewny styl gry doprowadził aż do półfinałów. Ekipa z WAT ma jasno postawione cele, które nie kończą się na ½ Ligi Akademickiej.W ćwierćfinałach oba teamy jednoznacznie pokonały swoich przeciwników 2:0 i są gotowe do walki o wielki finał. Szykuje nam się starcie agresywnego stylu gry i doświadczenia.Wszystkie mecze będą streamowane i komentowane od godziny 18:00 na kanale www.twitch.tv/ligaakademickaInformacje ligowe znajdują się na oficjalnej stronie Ligi – www.ligaakademicka.pl oraz na oficjalnym profilu na FB – www.fb.com/ligaakademicka Piątek zacznie się meczem o trzecie miejsce o godzinie 18:00, a zaraz po nim odbędzie się wielki finał.Zwycięzcy poza nagrodami od AORUS zdobędą slot dla swojej uczelni na drugi sezon Ligi Akademickiej, który rozpocznie się w marcu.Dodatkowo, zdobywcy pierwszego miejsca wywalczą trofeum dla swojej uczelni oraz okolicznościowe medale upamiętniające pierwszy finał Ligi Akademickiej.