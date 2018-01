Już za półtora roku dla mieszkańców Starego Sącza i okolic skończą się problemy ze znalezieniem wolnego miejsca parkingowego. Dzięki dofinansowaniu unijnemu w wysokości prawie 5,4 mln złotych pasażerowie doczekają się dworca autobusowego i parkingu typu Park&Ride.

- Z parkingu będą mogły korzystać osoby, które w dalszą podróż wybiorą się komunikacją publiczną – mówi Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza. - To bardzo ważna dla naszego miasta inwestycja tym bardziej, że sporo starosądeczan i mieszkańców okolicznych gmin zostawia samochody w mieście i codziennie dojeżdża do Nowego Sącza, korzystając z transportu miejskiego. Chcemy popierać takie zachowania.Planowany parking pomieści 130 samochodów osobowych i 4 autobusy. Dla rowerzystów przygotowano natomiast przechowalnię na 22 rowery. Parking będzie bezpłatny i dozorowany, a wjazd na niego umożliwi karta parkingowa wydana na podstawie np. biletu okresowego. Swój samochód będą tam mogli także zostawić użytkownicy systemu MKA. Planowana jest również budowa dworca autobusowego tak, aby pasażerowie oczekiwali na autobus w komfortowych warunkach.Na razie gmina Stary Sącz przygotowuje się do przetargu. - Mam nadzieję, że budowa ruszy jeszcze w pierwszej połowie tego roku – mówi burmistrz Lelek. - Natomiast planowo ma się ona zakończyć pod koniec 2019 roku.Starosądeckie przedsięwzięcia to część proekologicznych inwestycji transportowych realizowanych również na terenie Nowego Sącza. Dzięki nim sądeckie MPK unowocześni swoją flotę, a Nowy Sącz doczeka się dworca autobusowego z prawdziwego zdarzenia.