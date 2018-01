Młodzież z Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu przygotowała tradycyjny Koncert Noworoczny. Scenografię zaprojektowała pracująca w Internacie Małgorzata Tarsa-Bielak, plastyczka znana m.in. z prowadzenia przed laty cenionej w świecie starosądeckiej Galerii Pod 5. Młodzież mieszkająca w Internacie Międzyszkolnym zaprosiła rówieśników oraz dorosłych. Honory gospodyni pełniła dyrektorka Internatu Lucyna Dybiec. Wśród tych, którzy skorzystali z zaproszenia byli dyrektorzy szkół, w których uczą się mieszkańcy internatu, a także wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk. To on, w finale koncertu, kierował do wszystkich młodych mieszkających i uczących się na Sądecczyźnie życzenia zdrowia, sukcesów i spełnienia marzeń.



