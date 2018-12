Stary Sącz Pomnikiem Historii. Zobacz inne takie obiekty w Małopolsce [ZDJĘCIA]

Decyzją prezydenta RP Andrzeja Dudy na listę Pomników Historii został wpisany Stary Sącz. To nie jedyne miejsce w Małopolsce, które znajduje się w wykazie zabytków o szczególnej randze. Pomniki Historii ustanawiane są od 1994 r. Do dziś to najwyższe wyróżnienie nadano 105 zabytkom. Z każdym rokiem, lista najcenniejszych obiektów sukcesywnie powiększa się. Znajdują się na niej obiekty o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych oraz znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Zobacz małopolskie Pomniki Historii.