Stary Sącz. Startuje Festiwal Podróży i Przygody. Bogaty program

Bonawentura została niedawno wyróżniona przez Europejską Federację Festiwali jako Remarkable Arts Festival (Wyjątkowy Festiwal Sztuki). Doceniono go za „przełamywanie stereotypów medialnych i promowanie prawdziwego obrazu świata, pełnego otwartości i uznania dla innych kultur”. Uznano, że Bonawentura „odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu nowoczesnego, tolerancyjnego i otwartego społeczeństwa”.

Nie inaczej będzie podczas tegorocznej edycji festiwalu, który startuje dzisiaj od bloku nazwanego „Osobowości”. Między godz. 18 a 22.30 wystąpią świetni reportażyści i osoby z wybitnymi osiągnięciami w dziedzinie eksploracji. Marek Tomalik, podróżnik, publicysta i dziennikarz radiowy opowie o swojej ukochanej Australii. Krzysztof Starnawski, ratownik TOPR i nurek ekstremalny odkryje tajemnice eksploracji jaskiń. Natomiast Mariusz Szczygieł, reporter i pisarz podzieli się swoją miłością do czeskiej kultury.

Cała sobota to pokazy filmów biorących udział w plebiscycie publiczności na najlepszy pokaz. Zwycięzca otrzyma statuetkę Bonawentury.

Z kolei niedziela to spotkania z podróżującymi influenserami, znanymi blogerami i twórcami treści internetowych na YouTubie i Instagramie. Ewa Chojnowska-Lesiak, Aleksandra Świstow i Kaja Kraska ze swojej pasji i działalności w internecie uczyniły swoje główne źródło zarobkowania. Pierwsza z pań jest pilotem egzotycznych wycieczek zagranicznych, a najlepiej czuje się wśród prostych ludzi i dzikiej natury Afryki Równikowej. Druga to miłośniczka gór (zdobyła kilka pięciotysięczników) i rozgadana pilotka wycieczek do Azji. Ostatnia jest dziennikarką, pasjonatka podróżowania w pojedynkę i opowiadania historii filmem. Kraska mieszkała w Stambule i Barcelonie, a obecnie większość czasu spędza w podróży.

Tegoroczny festiwal zakończy koncert zespołu Dikanda.