Stoch, Kubacki, Hula, Jędrzejczyk uczą jak poprawnie śpiewać hymn Polski. #KiedyMyŻyjemy na 100-lecie niepodległości

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to okazja do przypomnienia sobie hymnu państwowego. Uczymy się go w szkole, śpiewamy na apelach a później zapominamy, mylimy słowa, wersety, mruczymy pod nosem. Wpadki zdarzają się każdemu, nawet politykom na najwyższych szczeblach. Akcja #KiedyMyŻyjemy ma to zmienić. Dołączyli się m.in.: Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Stefan Hula.