Czy dojdzie do strajku w Biedronce? Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” zapowiada, że jeśli popularna sieć dyskontów nie zmieni regulaminu, to dojdzie do strajku. Powodem sporu jest wydłużenie godzin pracy związanych bezpośrednio z wprowadzeniem zakazu handlu w niedziele.

