Straż Miejska kontroluje, czym palą w piecach

Straż Miejska w Krynicy-Zdroju od niedawna ma nowe możliwości. W czasie kontroli domowych palenisk może pobrać do badania próbkę popiołu i w ten sposób udowodnić, że spalono w nim również niedozwolone materiały. Materiał jest wysyłany do Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie jest analizowany.

- To nowość, która daje nam kolejną możliwość do skutecznej walki z procederem spalania w piecach plastików, czy starych mebli, albo lakierowanego drewna - podkreśla Piotr Szyszka, komendant Straży Miejskiej w Krynicy-Zdroju. - W przypadku, gdy mamy uzasadnione podejrzenie, że ktoś spalał w piecu śmieci, a nie przyznaje się do tego, możemy pobrać próbkę i to udowodnić.

Wzmożone kontrole tego, czym ogrzewają domy strażnicy miejscy zaczęli dwa tygodnie temu. W tym czasie zapukali już do ponad 20 domów w samej Krynicy-Zdroju oraz zaczęli sprawdzać również sołectwa Tylicz, Monaczka Wyżna i Berest. Wieczorami sami typują domu, widząc niepokojący dym wydobywający się z komina, ale zdecydowanie więcej podejmowanych interwencji jest reakcją na zgłoszenie mieszkańców.

- Staramy się nie karać od razu ale w razie nieprawidłowości najpierw pouczać. Jeśli proceder się powtórzy, wówczas możemy nałożyć mandat w wysokości 500 złotych. Do tej pory ukaraliśmy jednego mieszkańca, który palił w piecu śmieci - podkreśla komendant Szyszka. - Nasze kontrole już przynoszą efekty. Widać poprawę. Ludzie wolą przestrzegać prawa i nie narażać się na kary.

Te mogą być wysokie, jeśli sprawa trafi do sądu. Wówczas osoba łamiąca prawo może zostać ukarana grzywną w wysokości do 5 tys. zł. Warto też dodać, że za badania w laboratorium próbki popiołu również trzeba zapłacić ok. 500 zł, jeśli wykaże ono, że w piecu spalano niedozwolone paliwo.

Straż Miejska działa na podstawie art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz imiennego upoważnienia Burmistrza strażnik ma prawo do:

wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren

przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych

żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego

żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Warto też wiedzieć, że utrudnianie strażnikowi dokonania kontroli pieca, np. poprzez nie wpuszczenie go do kotłowni, jest przestępstwem. Artykuł 225 Kodeksu karnego przewiduje karę pozbawienia wolności do trzech lat.

