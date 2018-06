Silne burze przetoczyły się w piątek i sobotę nad całym województwem małopolskim. Najwięcej szkód wyrządziła piątkowa nawałnica w Zielonkach pod Krakowem. Tam zalanych zostało wiele posesji, zamknięta dla ruchu była też droga z Krakowa do Wolbromia. Tymczasem to nie koniec gwałtownych zjawisk. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne ostrzeżenie dla Małopolski.

Burza sparaliżowała gminę Zielonki

Burze w Małopolsce. Zamknięto drogę Kraków-Wolbrom

Burze szalały także w sobotę

IMGW ostrzega: to nie koniec silnych burz

GDZIE JEST BURZA? Radar burz ONLINE NA ŻYWO 03.06.2018

W Małopolsce strażacy wyjeżdżali do usuwania skutków nawałnic aż 60 razy, w tym 40 razy w piątek i 20 razy w sobotę - poinformował rzecznik Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Paweł Frątczak w rozmowie z serwisem Onet.pl. W ciągu ostatnich dwóch dni strażacy interweniowali łącznie 770 razy - dodał Frątczak.W piątek w Januszowicach doszło do zjawiska "powodzi błyskawicznej". Niemal stacjonarna komórka burzowa, która przechodziła przez gminę Zielonki doprowadziła do zalania wielu posesji, domów oraz dróg.W Łuczycach w gminie Kocmyrzów-Luborzyca od uderzenia pioruna zapalił się budynek gospodarczy. Mimo wysiłków strażaków nie udało się go uratować i spłonął doszczętnie.Spływająca zewsząd woda całkowicie zalała drogę wojewódzką nr 794 Wolbrom - Kraków. Była ona zamknięta dla ruchu w nocy z piątku na sobotę, kiedy strażacy walczyli z usuwaniem skutków nawałnicy.Silne gradobicie przeszło nad Krynicą-Zdrój, a także w powiatach nowosądeckim i nowotarskim. Krajobrazy zabieliły się jak w zimie.Powalone drzewo i zerwane linie energetyczne po burzach w Iwanowicach. Okazało się, że uszkodzona została też elewacja budynku szkolnego. Mało tego w rowach, przy drodze i ogrodzeniach wokół szkoły leżały zerwane linie energetyczne. Było zagrożenie, że linie są pod napiciem. Na szczęście nikomu nic się nie stało.Na terenie województwa małopolskiego Instytut Meteorologii ii Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem. - Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, punktowo do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad. - czytamy w komunikacie IMGW-PIB.

