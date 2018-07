Damskie kostiumy kąpielowe na przestrzeni ostatnich 100 lat zmieniły się nie do poznania. Począwszy od zabudowanych modeli z lat 20., a skończywszy na skąpych monokini czasów współczesnych - moda plażowa ulegała wielu modyfikacjom. W znacznym stopniu odzwierciedlała ducha czasów, odpowiadając w szczególności na podejście do negliżu w danym okresie. Dlatego też, im bliżej chwili obecnej, tym kostiumy coraz to bardziej odkrywały ciało. Z resztą - zobaczcie sami!

Początki mody plażowej

Przez znaczną część historii ludzkości wszelkie kąpiele odbywały się nago. W średniowieczu mężczyźni nie zakładali żadnych strojów, choć w uzdrowiskach przywdziewali specyficzne kalesony, kobiety zaś zakładały odzienie w rodzaju długiego kitlu. Od kiedy kąpiele zaczęły przybierać charakter zabiegów leczniczych na dużą skalę (XVII wiek), pojawiła się potrzeba specjalnego kostiumu przeznaczonego do tego typu kuracji. Używano wtedy lnianych ubrań, takich jak koszule, kalesony i kitle.

W XVIII wieku popularność zyskał wypoczynek nad morzem, jednak nie przykładano większej wagi do wyglądu stroju kąpielowego - zwłaszcza, że plaże były podzielone na strefę damską i męską.



100 lat strojów kąpielowych

Potrzeba kostiumu kąpielowego, rozumianego jako specjalny ubiór, pojawiła się w połowie XIX wieku. Była wynikiem zyskującego ogromną popularność wypoczynku nad morzem i udostępnienia plaż dla obu płci. Na przełomie XIX i XX wieku pływanie upowszechniło się jako sport, zaś w 1912 roku, podczas igrzysk olimpijskich w Sztokholmie, przeprowadzono po raz pierwszy obcisłych kostiumach z dzianiny, co dało początek takim strojom, jakie znamy obecnie. Gdy już oplatający ciało ubiór kąpielowy dla kobiet zyskał społeczną akceptację, w kolejnych dekadach tempo zmian było coraz szybsze. Zobaczcie, jak stroje plażowe zmieniały się na przestrzeni ostatnich 100 lat!



