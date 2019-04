Stroje kąpielowe kiedyś i dziś - jakie kostiumy były modne dawniej? 100 lat mody plażowej

Damskie kostiumy kąpielowe na przestrzeni ostatnich 100 lat zmieniły się nie do poznania. Począwszy od zabudowanych modeli z lat 20., a skończywszy na skąpych monokini czasów współczesnych - moda plażowa ulegała wielu modyfikacjom. W znacznym stopniu odzwierciedlała ducha czasów, odpowiadając w szczególności na podejście do negliżu w danym okresie. Dlatego też, im bliżej chwili obecnej, tym kostiumy coraz to bardziej odkrywały ciało. Z resztą - zobaczcie sami!