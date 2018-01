(© Stanisław Śmierciak)

Do jednego z domów w Stróżach w gminie Grybów pospieszyła karetka pogotowia, wezwana przez kobietę alarmującą telefonicznie, że raptownie słabnie z niewiadomego powodu. Ambulans szybko dotarł na miejsce, ale ratownicy nie mogli dostać się do wnętrza budynku. To oni, alarmowo, poprosili straż pożarną, by pomogła w sforsowaniu drzwi zamkniętych od środka. Strażacy utorowali wejście czyniąc to w asyście policjantów. Kobieta, która oczekiwała pomocy, siedziała na podłodze nie mając sił, by się ruszyć. Według medyków pomoc dotarła dosłownie w ostatnim momencie, kiedy mogła być skuteczna.

