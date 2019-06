Strzeż się Prosiaka! Polski wirus sprawcą 28 milionów ataków

Nowy wirus nosi swojsko brzmiącą nazwę i - jak ostrzegają spece od bezpieczeństwa IT - jest niezwykle niebezpieczny. Do tej pory w całej Polsce odnotowano onad 270 tysięcy przypadków ataków za pośrednictwem tego złośliwego programu. To jednak tylko kropla w morzu spustoszenia, jakie Prosiak poczynił na serwerach na całym świecie.

Otwiera tylne drzwi komputera

Ten nieznający granic wirus zainfekował już prawie 30 milionów komputerów w kilkudziesięciu innych państwach w Europie, Azji i Australii.

Czym właściwie jest Prosiak? To - jak informują analitycy firmy Fortinet, zajmującej się zabezpieczeniami systemów komputerowych w firmach i instytucjach publicznych - backdoor (z ang. tylne drzwi). Prosiak jest narzędziem wykorzystywanym przez cyberprzestępców do włamywania się do systemów komputerowych.

Tzw. backdoory to jednak nie tylko wirusy. To również luki w systemach zabezpieczeń, które producenci oprogramowania mogą celowo pozostawiać w systemach komputerowych. Po co?

- Mogą pojawiać się także w inny sposób, na przykład w wyniku pomyłki w kodzie lub są celowo tworzone, aby później za ich pomocą np. naprawiać błędy - mówi Artur Szeremeta, specjalista z firmy Sarota PR. - W tej sytuacji istnieje ryzyko, że taka intencjonalnie pozostawiona furtka zostanie odkryta przez cyberprzestępców i wykorzystana do nielegalnych celów.