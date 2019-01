Studiuj w Akademii WSB – jednej z najlepszych uczelni w regionie, kraju i w Europie!

Aplikuj na studia podyplomowe i MBA. Do 15 stycznia 300 zł taniej. Aplikuj

W Akademii WSB warto postawić już pierwsze kroki na ścieżce edukacji wyższej, korzystając z oferty studiów I stopnia. W Uczelni studiować można na kierunkach:

bezpieczeństwo narodowe, informatyka, pedagogika, transport, zarządzanie, administracja, ekonomia, filologia, kosmetologia, logistyka, ratownictwo medyczne, socjologia, stosunki międzynarodowe oraz stosunki międzynarodowe w j. angielskim, a także finanse, rachunkowość i podatki.

Jednym z bardziej potrzebnych i zawsze atrakcyjnych kierunków nauczania jest ratownictwo medyczne. Akademia WSB, edukując przyszłych ratowników medycznych, kładzie nacisk zarówno na przekazanie studentom wiedzy teoretycznej (m.in. o udzielaniu skutecznej pomocy przedszpitalnej), jak i na ważne umiejętności praktyczne (m.in. do prowadzenia działań w oddziałach szpitalnych). Niewątpliwymi atutami kierunku

są praktyki w jednostkach systemu, np. w Oddziałach Szpitalnych, kursy nauki jazdy pojazdem uprzywilejowanym, kursy dla ratowników wodnych, kursy specjalistyczne jak np. Fast USG, zajęcia w zakładzie medycyny sądowej czy obozy sprawnościowe.

Po ukończeniu studiów I stopnia, odpowiedzią na chęć dalszej edukacji są studia II stopnia. W Akademii WSB można edukować się na kierunkach:

bezpieczeństwo narodowe, informatyka, pedagogika, transport, zarządzanie oraz zarządzanie w j. angielskim.

W ramach zarządzania w j. angielskim w Akademii WSB można wybrać elitarne studia International Business, które kształcą przyszłych absolwentów zorientowanych na pracę w instytucjach międzynarodowych o charakterze gospodarczym. Absolwenci tego kierunku posiadają zarówno szeroką wiedzę m.in. z zakresu międzynarodowych rynków finansowych, jak i konkretne umiejętności m.in. z zakresu prowadzenia dokumentacji handlowej. Zdecydowanymi atutami kierunku jest

realizacja wszystkich zajęć w języku angielskim, dzięki czemu absolwent kierunku doskonale komunikuje się w środowisku multikulturowym, ma wiedzę i umiejętności do prowadzenia własnego biznesu, bycia przedstawicielem transnarodowych korporacji czy międzynarodowych organizacji niekomercyjnych.

Akademia WSB oferuje również studia podyplomowe na bardzo wielu kierunkach w zakresie:

informatyki, samorządu i administracji, studiów oświatowych – kwalifikacyjnych, studiów z zakresu bezpieczeństwa, coachingu, finansów, fizjoterapii, handlu, HR i kadr, studiów z zakresu transportu i logistyki oraz zarządzania.

W ramach programów zaawansowanych (MBA) w Akademii WSB można kształcić się na kierunku

Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business); Executive MBA; Executive MBA dla branży wodociągowej oraz Executive train the trainers.

Bardzo prestiżowym, uznanym kierunkiem studiów podyplomowych w Akademii WSB jest Master od Business Administration. Partnerem kierunku jest Ernst and Young – jeden z największych na świecie koncernów zajmujących się usługami doradczymi i audytorskimi. Absolwenci tego kierunku posiadają zarówno wiedzę m.in. z zarządzania przedsiębiorstwem i rachunkowością, jak i twarde oraz miękkie umiejętności m.in. z zarządzania projektami i marketingu. Największymi atutami kierunku są

możliwości ubiegania się o zasiadanie w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz wzięcie udziału w dodatkowych, specjalistycznych szkoleniach e-learningowych organizowanych przez EY Academy of Business. Dodatkową mocną stroną kierunku jest fakt, iż studia zostały wyróżnione w rankingu studiów MBA „Perspektywy 2018”.

Wybierz interesujący Cię kierunek studiów I, II stopnia lub studia podyplomowe w Akademii WSB i studiuj w jednej z najlepszych uczelni w regionie, kraju i w Europie. Dołącz już dziś do w praktyce najlepszych! Pełną listę kierunków studiów wraz z ich opisem znajdziesz na stronie:http://rekrutacja.wsb.edu.pl/

Akademia WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) powstała w 1995 r. Dzisiaj - według Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA) - absolwenci Akademii WSB najszybciej zdobywają pracę po uzyskaniu dyplomu oraz otrzymują najwyższe zarobki spośród wszystkich absolwentów uczelni wyższych z woj. śląskiego. 3. miejsce w rankingu Rzeczpospolitej (zaraz po Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Jagiellońskim) wśród Wydziałów Nauk Ekonomicznych w kraju, 6. miejsce w rankingu niepublicznych szkół wyższych „Perspektywy 2018” czy 7. miejsce w zestawieniu 302 uczelni biznesowych w Europie w rankingu Multirank niezaprzeczalnie świadczą o najwyższej randze oraz doskonałej kondycji Szkoły Wyższej. Z Uczelnią związani są nie tylko uznani teoretycy, badacze i naukowcy, ale i wyśmienici praktycy - jak najlepszy polski coach Mateusz Grzesiak, gen. Roman Polko czy dr Paulina Polko. Akademia WSB, prężnie pracując i w konsekwencji szybko rozwijając się, rokrocznie może poszczycić się nowymi osiągnięciami. Niedawno otrzymane uprawnienia akademickie do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu stały się przyczynkiem do zmiany nazwy uczelni z Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej na Akademię WSB. Rozszerzona o wymiar komercyjny komunikacja marki sprawiają, że Akademia WSB postrzegana jest jako jedna z najnowocześniejszych Szkół Wyższych przyjaznych nie tylko środowisku regionalnemu i krajowemu, ale i multikulturowemu z całego świata.