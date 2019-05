Suknie ślubne celebrytek. W czym do ślubu? Zainspiruj się polskimi gwiazdami

Suknia ślubna to najważniejszy atrybut panny młodej. Jej wybór potrafi zabrać sporo czasu, a to, że suknia ślubna będzie komentowana przez wiele osób jeszcze na długo po ślubie jest pewne jak w banku. Nie inaczej bywa w przypadku ślubów sławnych osób - z tą różnicą, że suknie ślubne celebrytek są na językach jeszcze szerszego grona i często spotykają się z o wiele ostrzejszą krytyką. Z drugiej strony gwiazdy potrafią też inspirować swoimi ślubnymi stylizacjami. Nie wiesz, w czym iść do ślubu? Zobacz suknie ślubne gwiazd z Polski.

