Trwa rekrutacja Liderów i Wolontariuszy Szlachetnej Paczki na terenie całej Polski. Chcesz pomóc? Tłumaczymy, jak możesz, to zrobić. Wyślij zgłoszenie, dołącz do drużyny Szlachetnej Paczki w swoim mieście i zmieniaj świat na lepsze.

Każdy z nas kojarzy Szlachetną Paczkę, jako akcję związaną ze Świętami Bożego Narodzenia. Niewielu jednak wie, że przygotowania tego przedsięwzięcia, trwają cały rok.Rekrutację Liderów zaczynam już na przełomie kwietnia i maja. Dbam o to, aby byli odpowiednio przygotowani do swojej pracy, następnie wspieram ich przez cały okres Paczki, dając przestrzeń do rozwoju. Na koniec wraz z moimi Liderami podsumowuję całą edycję i wspólnie zastanawiamy się, co można ulepszyć w kolejnych latach- Bartosz Janusz, Koordynator Regionalny Szlachetnej Paczki.Stowarzyszenie WIOSNA, to nie tylko osoby, o których słyszymy podczas finału, to przede wszystkim ci, którzy są „za kulisami”. To oni pracują prężnie cały rok po to, aby akcja mogła się odbyć.-W WIOŚNIE jestem Koordynatorką ds. Promocji, odpowiadam za promowanie idei mądrej pomocy w województwie małopolskim poprzez współpracę z lokalnymi mediami i dziennikarzami. Razem z zespołem Asystentów ds. Promocji prowadzimy fanpage rejonowe Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości, a także organizujemy eventy takie jak Studniówka, czy Gala Półmetkowa- Anna Konopka, Koordynator do Spraw Promocji.Praca, którą każdy z Wolontariuszy wkłada w przygotowania się do swojej roli, wymaga zaangażowania i determinacji. Jego rolą jest kontakt z rodzinami, czyli osobami, które mogą potrzebować pomocy. Do nich należy również weryfikacja i decyzja, czy dana rodzina, powinna wziąć udział w projekcie.Czasami podjęcie ostatecznej decyzji jest trudne, dlatego każdy z Wolontariuszy jest pod czujnym okiem Lidera, który w razie wątpliwości mu pomaga.- Ważne jest wypełnianie paczkowej dokumentacji po spotkaniach z rodziną, a także stworzenie jej opisu. Istotne jest także wspieranie Lidera w bieżących działaniach rejonu. Wolontariusz nigdy nie jest pozostawiony sam sobie. Rodziny zawsze odwiedzamy w dwie osoby, zarówno ze względu na nasze bezpieczeństwo jak i dlatego, by wspólnie podjąć decyzję o włączeniu, bądź niewłączeniu rodziny do projektu. Zawsze można liczyć na pomoc Lidera oraz innych osób z rejonu - Anna Konik, Wolontariuszka.Obowiązków jest sporo, ale każda osoba, która pomyślnie przejdzie proces rekrutacji, zostaje przeszkolona w taki sposób, aby dała sobie radę, podczas wykonywania swoich zadań. Wtedy, nie straszne są przeszkody, które trzeba omijać, ponieważ każdy bez większych problemów, potrafi stawić im czoła. Niewątpliwie wymagającą funkcją w Szlachetnej Paczce jest Lider Rejonu. Na jego barkach ciąży odpowiedzialność za dokumentację kompletowaną przez Wolontariuszy, a także pozyskiwanie historii rodzin.– Na pewno chęć samego zarządzania ludźmi i wydawania dyspozycji nie wystarczy. To Lider działa razem z drużyną. Jest razem ze wszystkimi swoimi SuperW i wspólnie niosą mądrą pomoc. Musi umieć komunikować się z ludźmi, być osobą dostrzegającą potencjał innych i wiedzącą w jaki sposób może go wykorzystać- Weronika Wawro, Lider Rejonu.Szlachetna Paczka, to ciężka praca, ale również masa wspomnień, wzruszeń, czy po prostu tworzenie nowych znajomości i przyjaźni na całe życie.– To rozwijanie zdolności komunikacyjnych oraz uważnego słuchania drugiego człowieka, rozbudowanie empatii oraz otworzenie oczu na problemy innych ludzi- Karolina Kot, Wolontariuszka.Każda poszczególna rola, którą odgrywamy w Szlachetnej Paczce, każda edycja, w którą włączamy się, pełni energii i zaangażowania, to przygoda, która niesie za sobą ideę mądrej pomocy. Nie tylko rodziny korzystają z tej pomocy, ale przede wszystkim korzystają sami Wolontariusze.- Poznałem niezwykłych ludzi, z którymi wciąż utrzymuję super relację. W Paczce też poznałem swoją miłość życia i obecnie jesteśmy już "Paczkowym Małżeństwem”- Bartosz Janusz, Koordynator Regionalny.W całym powiecie krakowskim, ale również bocheńskim i wielickim poszukiwani są Wolontariusze i Liderzy. Aby osiągnąć cele założone na tę edycję i dotrzeć do jak największej liczby rodzin w trudnej sytuacji, w Małopolsce potrzebujemy około 1600 Wolontariuszy i 80 Liderów Rejonów.Aktualnie liczba Wolontariuszy, to ok. 350 osób, a Liderów ok. 45 osób. Rekrutacja trwa, ale czasu jest coraz mniej. Jeśli chcesz pomóc, nie zwlekaj! Wejdź na stronę www.szlachetnapaczka.pl, kliknij w zakładkę „Zostań Wolontariuszem” lub „Zostań Liderem”, wypełnij formularz zgłoszeniowy i walcz z biedą. Jeśli chciałbyś jednak wesprzeć Stowarzyszenie WIOSNA w inny sposób, zapraszamy do Akademii Przyszłości, w której poprzez swoje zaangażowanie, poświęcony czas i przekazanie doświadczenia, możesz wesprzeć dzieci w wygrywaniu ich życia. Formularz zgłoszeniowy również znajduje się na oficjalnej stronie Szlachetnej Paczki.Pamiętaj, że tylko zaczynając od siebie, możemy zmieniać świat na lepsze.

ZOBACZ KONIECZNIE: