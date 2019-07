Świat nie musi umierać za tradycyjne papierosy

Nowotwory płuc, trzustki, wargi, języka, jamy ustnej, przełyku, krtani, ale także nerki i pęcherza moczowego – niewielu palaczy chce pamiętać o tym, że za te niezwykle groźne choroby odpowiadają m.in. substancje smoliste znajdujące się w papierosowym dymie. Tradycyjne papierosy zwiększają także ryzyko zachorowania na zawał serca, nadciśnienie tętnicze, miażdżycę naczyń, przewlekłe zapalenie oskrzeli czy gruźlicę układu oddechowego. Lekarze obwiniają je również za udar mózgu, wrzody żołądka i dwunastnicy, przepukliny jelitowe oraz impotencję!

5 tysięcy szkodliwych substancji Naukowcy przypominają, że w dymie tytoniowym jest ponad 5 tysięcy szkodliwych substancji. Mimo tej wiedzy lata całe palacze w Polsce i na świecie właściwie nie przejmowali się skutkami, jakie niosło z sobą uzależniające zaciąganie się – i nie chodzi tu tylko o silną zawiesiną w pokojach, mało elegancki zapach, ubrania przesiąknięte papierosowym dymem, czy przypalone kanapy, ale przede wszystkim o miliony zgonów spowodowanych paleniem. Choć wydaje się to niepojęte „wszyscy” uznali też, że papierosy odpowiadają „tylko” za raka płuc. I „pogodzili” się z tym. Przyjemność z palenia, moda były ważniejsze… Oprócz lekarzy mało kto wiązał papierosy z innymi groźnymi chorobami. Miliard palaczy Na świecie – według Światowej Organizacji Zdrowia – jest ponad 1,1 mld palaczy. Co roku 8 mln z nich umiera z powodu nałogu, w tym blisko 900 tys. biernych palaczy. W Polsce walka toczy się o życie około 9 mln osób, a wliczając tych, którzy palą biernie, o co najmniej parę milionów więcej.

- Zaprzestanie palenia czy zerwanie z nałogiem nie są takie proste. Nie mogą być też przeprowadzane samodzielnie. Potrzebne jest wsparcie – tak mówił dr hab. Roman Sosnowski z Kliniki Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii Instytutu Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie, podczas czerwcowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Urologicznego w Katowicach. Nawet jeśli ktoś uświadomi sobie, że paląc papierosy ryzykuje życiem – nie tylko swoim, ale także najbliższych - to pozbycie się zgubnego nałogu jest jak walka z wiatrakami. Zdecydowana większość osób bardzo szybko powraca do uzależniającego zaciągania. Nałóg jest silniejszy niż wiedza. Na świecie – według Światowej Organizacji Zdrowia – jest ponad 1,1 mld palaczy. Co roku 8 mln z nich umiera z powodu nałogu, w tym blisko 900 tys. biernych palaczy. - W ostatnich latach w Polsce do nałogowego palenia przyznawało się nawet 25 proc. populacji, w tym przeważająca większość pacjentów urologicznych, u których stwierdza się zmiany o potencjalne onkologicznym – zaznaczył w Katowicach prof. Piotr Chłosta, kierownik Katedry i Kliniki Urologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Profesor przypomniał również, że w minionych latach - porównując udział osób nałogowo palących do całkowitej liczby Polaków - można było obserwować spadek liczby palaczy z ponad 30 proc. na początku bieżącego dziesięciolecia do 20, 25 proc. w latach 2015 i 2017. Niestety, w ubiegłym roku odsetek ten nie uległ zmianie. - Nie mam więc najmniejszej wątpliwości, że potrzebujemy działań systemowych prowadzących do ograniczenie palenia, w tym działań edukacyjnych – zaznaczył prof. Piotr Chłosta podczas Niebezpieczne substancje Za wszystkie chorobowe nieszczęścia obwiniono ciała smoliste znajdujące się w papierosowym dymie. To one bowiem zawierają tysiące szkodliwych substancji, to one wielokrotnie zwiększają ryzyko zachorowania na nowotwory, choroby serca, a także – o czym już niewielu chce pamiętać – np. upośledzenie płodności.

A co z nikotyną? Jest niewinna? Oczywiście, nie. To przecież za jej sprawą palacze sięgają po papierosa, potem drugiego, i kolejnego… Uzależnia jak narkotyk – to prawda. Jednak – jak twierdzą naukowcy – nie truje, choć jest szkodliwa. - Sama nikotyna nie jest absolutnie przyczyną powstawania nowotworów. Odpowiadają za to substancje smoliste, ciała smoliste, które powstają w wyniku spalania. I to jest problem, z którym się zmagamy – zaznaczyło podczas katowickiego kongresu dr hab. Anna Kołodziej z Katedry i Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Słowa te potwierdza także jeden z raportów brytyjskiego Royal College of Physicians, niezależnej organizacji charytatywnej zrzeszającej blisko czterdzieści tysięcy lekarzy. „Palaczy zabija nie nikotyna, a takie substancje rakotwórcze jak benzen, akroleina czy tlenek węgla” – dowodzi opracowanie. Jak więc ocalić życie? - Często proponujemy pacjentom plastry, gumy do żucia, a nawet papierosy elektroniczne. Stosunkowo niedawno pojawiły się też, dopuszczone ostatnio przez amerykańska FDA, tzw. podgrzewane wkłady nikotynowe. Pozbawione są one ciał smolistych czyli kancerogenów, jest ich mniej nawet o 95 proc. Udowodniły to badania przeprowadzone nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Polsce – przypomina dr hab. Anna Kołodziej. O walce z nałogiem palenia papierosów tak zaś mówi dr hab. Roman Sosnowski: - Najczęściej stosujemy terapie nikotynozastępcze, czyli takie rodzaje pomocy osobie, która nie pali papierosów, czyli nie wydycha substancji smolistych, które powstają w czasie spalania papierosów. Dostarczamy nikotynę, bo głód uzależnienia od nikotyny jest motywatorem do ponownego rozpoczęcia palenia. Inaczej mówiąc – to głód nikotynowy uniemożliwia danej osobie zaprzestanie palenia. I tutaj sięgamy po różnego rodzaju substancje czy produkty, które dostarczają nikotynę, np. są to różnego rodzaju spreje, inhalatory, plastry, ale także nowoczesne materiały czy produkty, które nie powodują spalania nikotyny, a tylko jej podgrzewanie. Podczas podgrzewania nie powstają bowiem substancje smoliste. W ten sposób pozbywamy się toksycznego dymu tytoniowego – dodaje dr hab. Roman Sosnowski.

Także największe koncerny tytoniowe doszły do wniosku, że aby przeżyć i utrzymać klientów muszą zadbać o… zdrowie palaczy. Jak? Zainwestowały miliardy dolarów w stworzenie produktów alternatywnych do tradycyjnych papierosów – w ten sposób pozbyły się nie tylko kilku tysięcy szkodliwych substancji, dymu papierosowego, ale także popiołu, pozostawiając jednocześnie „przyjemność” palenia. Walka z tradycyjnymi papierosami Jaki los czeka tych, którzy palą tradycyjne papierosy? Czy dalej do wyboru będą mieli tylko dwa wyjścia: rzucić palenie albo umrzeć? Już nie. Coraz więcej krajów, nawet tych drakońskimi metodami tępiących palaczy i palenie, dopuszcza trzecie rozwiązanie – mniej szkodliwe, przebadane, sprawdzone w niezależnych instytutach badawczych wspomniane wcześniej nowoczesne produkty alternatywne. Dlaczego doszło do zmiany strategii w walce z palaczami? Wszystko przez badania naukowe. Dowiodły one, że blisko jedna trzecia nałogowców nigdy nie rzuci palenia. Strategia „rzuć albo umieraj” nie przyniosła więc pożądanego efektu, także w Polsce. Skąd to wiemy? Choćby ze statystyk. Mimo coraz bardziej restrykcyjnych zapisów unijnych dyrektyw, wielu nakazów, ograniczeń i zakazów, liczba palaczy – jak przypomniał prof. Chłosta - od pewnego czasu nie maleje. To właśnie skłania wszystkich zaangażowanych w walkę o świat bez dymu papierosowego do zmiany strategii. Lepiej dopuścić mniej szkodliwe produkty, niż pozwolić umierać milionom ludzi.

Informować, nie zachęcać Coraz więcej naukowców, a także lekarzy zajmujących się profilaktyką i terapią chorób związanych z paleniem tytoniu, zwraca też uwagę na potrzebę rzetelnej informacji na temat produktów alternatywnych wobec tradycyjnych papierosów, zawierających zdecydowanie mniej patogennych substancji, a więc – wszystko na to wskazuje – radykalnie mniej szkodliwych dla zdrowia użytkownika. Zgodnie z zasadą „mniejszego zła” uważają oni, że lepiej będzie, jeśli tzw. niepoprawni palacze, albo wszyscy, którzy nie potrafią pozbyć się tego nałogu, zaczną używać nowatorskich produktów zamiast tych, o których powszechnie wiadomo, że wywołują nowotwory, choroby serca, impotencję itp. Aby jednak palący dokonali tego epokowego wyboru, zbliżającego nas do postulowanego przez naukowców, ekologów, a także… koncerny tytoniowe „świata bez dymu”, ktoś musi im dostarczyć rzetelnej i obiektywnej wiedzy o owych alternatywach wyrobach. Więcej wiedzy – Produkty o obniżonej szkodliwości to nadzieja na walkę z epidemią chorób odtytoniowych – tak o nowatorskich wyrobach tytoniowych mówił jakiś czas temu Scott Gottlieb, szef amerykańskiej Food and Drug Administration. Z kolei brytyjski Committee on Toxicity of Chemicals in Food, Consumer Products and the Environment (COT) ogłosił, że zawierają one „zdecydowanie mniej substancji toksycznych niż klasyczne papierosy”.

Testy prowadzone były także w Polsce. Prof. Andrzej Sobczak, kierownik Zakładu Chemii Ogólnej i Nieorganicznej na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, zapewniał w jednym z wywiadów, że „zaciąganie się nowymi produktami jest dużo zdrowsze od tradycyjnego palenia, eliminuje bowiem m.in. rakotwórcze wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Potwierdza to ponad sto opracowań instytutów naukowych w świecie”. Wpływ substancji wytwarzanych w trakcie palenia tych produktów na ludzkie mitochondria komórkowe weryfikował także znany w świecie Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk. – Ze wszystkich badań wynika – przynajmniej do tej pory – że następca papierosa jest znacznie mniej szkodliwy choćby dlatego, że podczas jego spalania powstaje znacznie mniej szkodliwych substancji – zaznaczyła w innej rozmowie prof. Joanna Szczepanowska.

Koniec świata papierosów Czy w niedalekiej przyszłości z półek sklepowych znikną tradycyjne papierosy? Na to wygląda. Milowym krokiem w tym kierunku jest niedawna decyzja Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA), jednej z najbardziej restrykcyjnych instytucji, jeśli chodzi o walkę z papierosami i papierosowym biznesem. „Właściwe dla ochrony zdrowia publicznego” – tak FDA umotywowała ostatnio dopuszczenie do sprzedaży iqosa, jednego z najbardziej znanych alternatywnych produktów tytoniowych produkowanych przez Philip Morris International. Stało się to po kilkudziesięciu miesiącach drobiazgowych, wieloetapowych badań naukowych. Dlaczego? Powód jest prosty. Podgrzewające - a nie spalające - tytoń wyroby dostarczają użytkownikom nikotynę, ale nie zatruwają organizmu ponad czterema tysiącami związków chemicznych, z których 40 uznano za rakotwórcze”. W uzasadnieniu FDA czytamy, że nowoczesne produkty bezdymne „wytwarzają mniej określonych toksyn w mniejszych dawkach niż papierosy tradycyjne". Agencja stwierdziła również, że prawdopodobieństwo rozpoczęcia używania podgrzewaczy tytoniu przez niepalących jest zdecydowanie mniejsze niż w przypadku palenia papierosów, dlatego zgoda nie oznacza promowania nałogu i nikotynizmu, ale jest po prostu „właściwa dla ochrony zdrowia publicznego".

FDA nie uczyniła jednak tego bezwarunkowo. O zaletach, sposobie działania, a także walorach nowatorskich wyrobów, nie będzie można informować młodzieży. - Chodzi o to, by nie zachęcać potencjalnych użytkowników do używania produktów tytoniowych – twierdzą eksperci. Agencja przypomniała też, że „dopuszczenie podgrzewaczy do sprzedaży na terenie USA nie oznacza, iż są one zatwierdzone przez Agencję”. W tym samym oświadczeniu przypomniano, że wszystkie produkty tytoniowe są potencjalnie szkodliwe dla zdrowia. – Badania nowych produktów są częścią naszych starań, by chronić społeczeństwo, a w szczególności osoby młode, przed chorobami związanymi z paleniem tytoniu – z mocą podkreślił Mitch Zeller, dyrektor Center for Tobacco Products w FDA. Podgrzewacze tytoniu nowej generacji – co dowiodło wiele badań niezależnych instytucji - wytwarzają o 90–95 proc. mniej substancji szkodliwych niż papierosy tradycyjne. Świat zmienia się więc bardzo szybko. Tylko PMI podaje, że codziennie około 10 tysięcy ludzi porzuca zwykłe papierosy. Rezygnują z palenia? Nie, ci akurat przerzucają się na nowatorskie wyroby – bez popiołu, bez dymu, bez szkodliwych substancji!

Rzucają zwykłe papierosy - Czy do handlu dopuszczamy naprawdę śmiercionośny produkt, a ograniczamy dostęp do bezpieczniejszych zamienników – podczas czerwcowego Global Forum on Nicotine zastanawiał się David Sweanor z University of Ottawa Centre for Health Law, Policy and Ethics. W Warszawie dyskutowano też m.in. o tym dlaczego „redukcja szkód tytoniowych” spotyka się z takimi oporami. Delegaci podkreślali, że nie chodzi przecież o promowanie szkodliwych papierosów, a o bezpieczniejsze dostarczanie nikotyny, a tym samym ratunek dla wielu milionów istnień ludzkich. Nie ukrywano też, że dzięki decyzji FDA „Stany Zjednoczone odniosły ogromny sukces”. - Po raz pierwszy od 120 lat możemy wyeliminować śmierć i choroby spowodowane przez maszynę do walcowania papierosów – uznał nawet prof. David Abrams z NYU College of Global Public Health.

- Trzeba docenić fakt, że miliony palaczy już przerzuciły się na bezpieczniejsze nowatorskie produkty – podkreślił Sweanor, zaznaczając, że „idąc na szczyt czasami warto się odwrócić, by spojrzeć, jak daleko się już zaszło”. Trzeba teraz pomyśleć o tym miliardzie ludzi, którzy wciąż palą.

