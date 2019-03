Światowy Dzień Drzemki w Pracy. Zobaczcie śmieszne memy

Nie możesz uzbierać na auto? Policzyliśmy, ile musisz na nie pracować. Da się?!

Ile trzeba pracować na mieszkanie, a ile na samochód? Ile pracy kosztuje cię bochenek chleba zjadany na śniadania, a ile papierosy i alkohol na imprezowy weekend? Jeśli lekką ręką wydajesz pieniądze, zobacz, ile musisz pracować na to, by móc to robić!