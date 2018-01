(© Stanisław Śmierciak)

Dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu wyruszyły o godz. 16.47 w sobotę do Świniarska w gminie Chełmiec, by ratować dom zagrożony ogniem rozprzestrzeniającym się od komina, w którym zapaliły się sadze. Była to szósta taka akcja strażaków na Sądecczyźnie w okresie zaledwie dwóch dni.

Autor: Joanna Urbaniec, Gazeta Krakowska

