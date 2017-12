Tym, którzy nie wiedzą jeszcze gdzie przywitać Nowy Rok, podpowiadamy darmowe rozwiązania. W Nowy Sączu będzie Krzysztof Krawczyk, w Chełmcu Kamil Bednarek, a w Gorlicach Bartas Szymoniak.

Żeby wystrzałowo przywitać Nowy Rok wcale nie trzeba się wykosztować. Mieszkańcy Sądecczyzny mogą spędzić sylwestrową noc pod gołym niebem z gwiazdami polskiej sceny muzycznej. Jest też kilka propozycji na wspólną zabawę i odliczanie minut do 1 stycznia 2018 roku na nartach.Po sześciu latach przerwy władze Nowego Sącza organizują zabawę sylwestrową połączoną z koncertem na płycie rynku. Impreza rozpocznie się o godz. 22.30. Jako pierwszy na scenie pojawi się sądecki zespół Atrament. Gwiazdą będzie Krzysztof Krawczyk, który zaśpiewa swoje największe przeboje, takie jak: „Z tobą pójdę jak na bal”, „Parostatek”, czy „Jak minął dzień”. O północy nie zabraknie życzeń od władz miasta oraz pokazu sztucznych ogni. Wspólne witanie Nowego Roku 2018 zakończy się o godz. 1 w nocy.Nie obędzie się bez utrudnień w ruchu na czas trwania imprezy. Kierowcy nie będą mogli wjechać do Rynku z ul. Lwowskiej (od skrzyżowania z ulicami Matejki i Sobieskiego), a także z ulic: Jagiellońskiej, Piotra Skargi, kard. Stefana Wyszyńskiego, Wąskiej oraz od strony ul. Klementyny Hoffmanowej.Sylwestra organizuje także gmina Chełmiec. Zabawa na placu przy ul. Krótkiej 3 w Chełmcu rozpocznie się o godz. 20 od koncertu sądeckiego zespołu No Brothers.- Mimo że wciąż nie wiemy, czy Chełmiec będzie miastem od 1 stycznia 2018 roku, to nie zmieniamy planów związanych z huczną imprezą - podkreśla Bernard Stawiarski, wójt gminy Chełmiec. - W końcu jubileusz 105-lecia istnienia i działalności Kopalni Surowców Skalnych Klęczany to nie byle jaka okazja.W Chełmcu zobaczyć będzie można kabareciarza Marcina Dańca. Jego występ zaplanowano na godz. 21.15. Natomiast gwiazdą wieczoru będzie Kamil Bednarek z zespołem, który na scenie pojawi się o godz. 22.35.Nie zabraknie noworocznego toastu oraz pokazu sztucznych ogni. Imprezę zakończą covery Michaela Jacksona w wykonaniu Łukasza Chmiela. Przez cały czas trwania wydarzenia, jego uczestnicy mogą liczyć na ciepłe posiłki oraz grzane wino i piwo.Przywitać Nowy Rok będzie można również na rynku w Gorlicach. Zabawa rozpocznie się o godz. 22.30. Na scenie wystąpi polsko-brytyjski zespół The Underground Man oraz Bartas Szymoniak, twórca stylu beatrock, łączącego elementy beatboxu, wokali i żywych instrumentów. O północy niebo rozświetli pokaz fajerwerków.Miłośnicy białego szaleństwa też mogą wybrać się na sylwestra na nartach. Specjalne karnety w cenie 60 zł przygotowały stacja Słotwiny Arena w Krynicy-Zdroju oraz Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla.Pierwszy ośrodek sylwestrową jazdę rozpoczyna o godz. 19. Narciarzom towarzyszyć będzie muzyka serwowana przez DJ-a. Będzie też ognisko i słodki bar. Na godz. 23.50 zaplanowano ostatni zjazd z pochodniami z przewodnikiem Pingwinem.Dwie Doliny również rozpoczynają zabawę o godz. 19, ale zjeżdżać będzie można do godz. 3 nad ranem. I tutaj narciarzom towarzyszyć będzie DJ, który zagra gorące hity. Do dyspozycji gości będą też punkty gastronomiczne, a o północy zjazd z pochodniami.- W ostatnich latach podczas sylwestrowej zabawy na stoku w Wierchomli Małej bawiło się średnio około 1500 osób - zachęca Przemysław Kutnyj, rzecznik prasowy Dwóch Dolin.Zabawa przy muzyce pod gołym niebem czekać będzie także na osoby, które postanowią przywitać Nowy Rok na Górze Parkowej w Krynicy-Zdroju. Do piątej nad ranem kursować będzie zabytkowa kolejka. O północy zaplanowano tradycyjny pokaz sztucznych ogni.