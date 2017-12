Sylwester w Zakopanem 2017 - jak dojechać i ominąć korki na zakopiance. "Byliśmy w Zakopanem na święta. To byłby cudowny urlop gdyby nie ta koszmarna podróż zakopianką..." - właśnie takie zdanie najczęściej można usłyszeć od osób, które w sezonie wybrały się na odpoczynek na Podhale. Dojazd w góry faktycznie nie należy do najłatwiejszych i przyjemnych szczególnie, że na zakopiance często zdarzają się korki spowodowane wypadkiem lub (notorycznymi) dla tej szosy remontami. Okazuje się jednak, że wyjazd w góry wcale nie musi być koszmarem. Jest bowiem wiele alternatywnych możliwości objazdów dla zakopianki. Niestety niewiele osób o nich wie...



Sylwester w Zakopanem 2017: jak dojechać. Sprawdź!

"Zakopianka" to około 105 kilometrowa droga z Krakowa do Zakopanego. Zaczyna się na zjeździe z autostrady A4. Następnie przez Myślenice, Rabkę, Nowy Targ prowadzi nas pod Tatry. Niestety, szosa choć codziennie przejeżdża nią dziesiątki tysięcy osób dalej nie jest w całości 2-pasmowa. Taki przekrój ma obecnie z Krakowa do Lubnia, przy czym od Grodu Kraka do Myślenic jest to droga główna przyspieszona (występują na niej normalne równoległe skrzyżowania i światła) a od Myślenic do Lubnia droga ekspresowa Obecnie budowane jest przedłużenie ekspresówki z Lubnia do Rabki. To wiąże się dla kierowców z utrudnieniami choć niezbyt dużymi. Już w Lubniu przejeżdżamy bowiem przez plac budowy i trzeba tu zwolnić na zwężeniu. Kolejne takie miejsce jest zlokalizowane w Rabce. Mimo to ruch w tych miejscach idzie płynnie aż do Skomielnej Białej. Tu bowiem zakopianka krzyżuje się bowiem z drogą krajową nr 28. Na ich zetknięciu od lat stoją światła. Efekt. Kilometrowe korki zarówno latem jak i zimą.Gigantyczne problemy zaczynają się dopiero za Nowym Targiem. Tutaj powodujące korki zwężenia napotkamy w Białym Dunajcu. Drogowcy remontują tu bowiem dwa małe mostki, które trzeba objeżdżać. Dalej jest już słynny "most płaczu". Tą przekorną nazwą górale nazwali sędziwą (80 -lat) przeprawę przez rzekę Biały Dunajec. Most jest już stary więc drogowcy nie wpuszczają na niego samochodów z obu stron. Robią to naprzemiennie, a ruchem kieruje sygnalizacja świetlna . Jak łatwo sobie wyobrazić zanim dostaniemy "zielone" trzeba sporo odczekać. W tym miejscu w sezonie korki sięgają nawet 5 -10 km.Po przejechaniu mostu jest nie lepiej. Już 4 km. dalej w Poroninie jest kolejna budowa. Robotnicy budują tu tunel pod zakopianką i znów jest zwężenie oraz objazd. Ruch idzie płynnie, ale jest bardzo powolny. Na samym wjeździe do Zakopanego zblokuje nas natomiast system kilku małych ciasnych skrzyżowań i rondo.Jak już wspomnieliśmy jest kilka możliwości objechania uciążliwych zwężeń i remontów. Oto one:Jadąc do Zakopanego z Krakowa z autostrady skręcamy na zakopiankę i jedziemy jej 2 pasami aż do Lubnia. Tam jednak na zjeździe przed samą wsią skręcamy na drogę wojewódzką nr 968 w kierunku Mszany Dolnej. Po dojechaniu do tej miejscowości skręcamy w prawo na drogę krajową nr 28 i jedziemy nią aż do Rabki. Po przejechaniu przez centrum tego miasteczka nie wjeżdżamy ponownie na zakopiankę tylko kierujemy się na Czarny Dunajec drogą wojewódzką 958. Po przejechaniu Cz. Dunajca ta sama szosa zaprowadzi nas przez Kościelisko do Zakopanego. Droga ta jest około 20 km. dłuższa jak tradycyjna zakopianka, ale w sezonie pojedziemy tym objazdem o wiele szybciej.Początek jest taki sam jak poprzednio. Po dojeździe do Mszany nie skręcamy jednak na Rabkę tylko dalej DW 968 jedziemy aż do Łącka. Następnie skręcamy na Nowy Targ (DW 969) i w tym mieście na Bukowinę Tatrzańską (DK 49) przez którą dostaniemy się do Zakopanego. Objazd liczy około 150 km.To propozycja dla osób mieszkających np. na Śląsku. Jadąc z Wrocławia, Opola czy Katowic do Zakopanego nie musimy "pchać się" na Kraków tylko możemy skręcić na Bielsko - Białą. Wówczas dojedziemy na Słowację w Korbielowie. Stamtąd kierujemy się na Namiestów i ostatecznie wracamy do Polski w Jabłonce lub Chochołowie. My polecamy tą drugą opcję. Z Chochołowa do Zakopanego jest 18 km drogą wojewódzką 958.Alternatywa dla mieszkańców Wschodniej Polski (Tarnowa, Rzeszowa, Lublina). Kierujmy się na Nowy Sącz a następnie przekroczmy polsko-słowacką granicę w Piwnicznej. U naszych południowych sąsiadów jedziemy następnie przez Lubolę do Białej Spiskiej i stamtąd kierujemy się już na Łysą Polanę. Po przekroczeniu granicy droga do Zakopanego to już tylko 18 km.