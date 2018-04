Lidl zorganizował promocję. W minioną sobotę można było kupić masło za niecałe 3 złote za kostkę. Normalnie w sklepach kosztuje ono około 6 złotych. To dlatego klienci, gdy tylko otwarto o godz. 7.00 rano dyskont, rzucili się na masło. Niektórzy brali nawet po całym kartonie masła, bo sklep limitów zakupu nie wprowadził. Nie obyło się bez kłótni.

Gdy kostka masła kosztuje 5 złotych lub mniej, to jego cenę można uznać za atrakcyjną. A właśnie w sobotę Lidl przygotował promocję i można było kupić masło za niespełna 3 złote.W jednym ze sklepów tej sieci w bydgoskim Fordonie ludzie już stali przed godz. 7.00 rano pod drzwiami. Gdy punktualnie o siódmej sklep otwarto, wielu klientów od razu poszło do w stronę regałów, gdzie jest wystawione masło.- Przyszłam na zakupy tak wcześnie, ale z innego powodu niż tanie masło - opowiada klientka. - Chciałam kupić prowiant, bo wybieram się z mężem na działkę. Zdziwiłam się, jaki szał ogarnął ludzi kupujących masło za 2,99 zł za kostkę.. Klienci przepychali się i kłócili, żeby zdobyć towar. Wstyd mi było na to patrzeć, a co dopiero zachowywać się, jak ten tłum.