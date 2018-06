Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed możliwym pojawieniem się szkła w butelkach piwa Stella Artus Export. Niebezpieczeństwo związane jest z wada fabryczną butelek, w których przy otwieraniu kapsli mogą się odłamywać drobinki szkła i wpaść do środka. Piwo musi być wycofane ze sprzedaży.

Możliwa obecność fragmentów szkła w ograniczonej liczbie zielonych butelek piwa Stella Artois, 330 ml w związku z wadą butelki.Zagrożenie:Produkt może być zanieczyszczony szkłem w związku z wadą butelek polegającą na możliwym odłamaniu się małych fragmentów szkła przy otwarciu kapsla i przedostania się ich do piwa.Szczegóły dotyczące produktu:Wycofanie dotyczy następujących partii produktu:Data minimalnej trwałości Kod produkcyjny Znacznik czasu18/01/19 52 22.00-23:5919/01/19 52 00:00-23.5920/01/19 52 00:00-01:0015/02/19 49 01:00-23:0006/03/19 49 11:00-23:5907/03/19 49 00:00-23.5908/03/19 49 00:00-01:00Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:Dnia 29 maja 2018 r. producent piwa firma Anheuser-Busch InBev za pośrednictwem firmy UDH Sp. z o.o. będącej dystrybutorem produktu w Polsce, wezwał do wycofania z polskiego rynku ograniczonej liczby zielonych butelek piwa Stella Artois Export. Wycofanie dotyczy ww. partii produkcyjnych piwa, dostarczonych do Polski w okresie styczeń – marzec 2018 i wprowadzonych do obrotu w okresie: styczeń-maj 2018.Producent piwa ustalił, że butelki potencjalnie dotknięte wadą, zostały wyprodukowane przez zewnętrznego dostawcę, który jest jednym z wielu dostarczających bezzwrotne butelki dla browaru Stella Artois. Podjęte przez producenta działania mają doprowadzić do wycofania z rynku butelek z ewentualnymi wadami w celu zapewnienia bezpieczeństwa konsumentowi.Ponadto firma UDH Sp. z o.o. na postawie zawiadomienia od producenta, przygotowała oświadczenie dla konsumenta dotyczące zaistniałej sytuacji, które umieszczone zostało na stronie internetowej firmy UDH Sp. z o.o.Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują działania prowadzone przez dystrybutora.Partie produktu wskazane w komunikacie nie powinny być spożywany z uwagi na możliwe negatywne skutki zdrowotne.Konsumenci i klienci, którzy posiadają piwo z wyżej wymienionych partii, powinni skontaktować się z zespołem obsługi klienta firmy UDH Sp. z o.o. pod numerem +48 501 438 170 lub drogą mailową: info@udh.pl, aby uzyskać więcej informacji.