Oto kolejny dowód na to, że szpitalne jedzenie pozostawia wiele do życzenia. Patrząc na zdjęcia posiłków oferowanych pacjentom w jednym z Krakowskich szpitali... lepiej omijać wizyty w szpitalu. Na pewno nie jest to dieta zbilansowana i apetyczna. Zobacz galerie szpitalnych posiłków.