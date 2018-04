Debiut książkowy flamandzkiej, niespełna 30-letniej pisarki Lize Spit to przejmująca, momentami bardzo brutalna opowieść o dojrzewaniu, ale też rzecz o zemście.

„Szpadel” - już sam tytuł brzmi niepokojąco. Bo przecież nie mamy tu do czynienia z poradnikiem działkowca, tylko z powieścią o konstrukcji thrillera.Od początku autorka daje nam do zrozumienia, że graniczną datą w tej historii jest rok 2002. Główna bohaterka „Szpadla” - Eva - po 13 latach od jakichś dramatycznych (jak się domyślamy) wydarzeń wraca do rodzinnej wsi z blokiem lodu w bagażniku. Jej celem jest zemsta. Co się wydarzyło tamtego lata w małej belgijskiej wiosce? - zastanawiamy się, a Lize Spit stopniowo odkrywa przed nami kolejne karty tej dramatycznej historii, umiejętnie przeplatając współczesne wydarzenia z retrospekcjami z dzieciństwa Evy i jej przyjaciół - Pima i Laurensa. Chłopców, z którymi dorastała w Bovenmeer w Belgii.Chodzili razem do klasy, robili głupie dowcipy, a wszyscy wokół nazywali ich „trzema muszkieterami”. Byli właściwie nierozłączni, ale w okresie dojrzewania coś zaczęło się psuć. Ona powoli stawała się kobietą, oni mieli swoje męskie rozmowy. Cały czas Eva brała jednak udział w cynicznej, wymyślonej przez chłopców zabawie z dziewczynami - w zagadki i rozbieranego. Aż przyszły wspomniane wakacje roku 2002 i dzień, w którym wszystko się zmieniło...Lize Spit zabiera nas w tej książce w ciekawą, sentymentalną podróż do lat 90. XX wieku - czasów Windowsa 95, Spice Girls i Lary Croft. W przejmujący, momentami dosadny sposób opisuje dzieciństwo i okres dorastania Evy. Inicjację seksualną, wiecznie krytykującego ją ojca, wciąż zaglądającą do kieliszka matkę. Świat bez miłości, autorytetów, w którym dzieci właściwie wychowują się same, a budzące dziś grozę seks-zabawy gimnazjalistów typu „Słoneczko” nie są czymś odosobnionym. Przerażające, ale dające do myślenia. Polecamy!(ur. 1988) mieszka w Brukseli. Autorka scenariuszy, prozy i poezji. Uczy pisania kreatywnego w LUCA School of the Arts. W 2016 roku otrzymała za „Szpadel” nagrodę Bronzen Uil 2016 w kategorii „najlepszy debiut”. Sprzedano prawa do ekranizacji tej powieści.Zobacz: