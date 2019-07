Szpilka - Chisora. Gdzie obejrzeć walkę? Kiedy i o której godzinie odbędzie się bokserski pojedynek wagi ciężkiej? [KARTA WALK]

Szpilka - Chisora. Ostatnia szansa Polaka?

Pojedynek w Londynie będzie dla pochodzącego z Wieliczki pięściarza chyba ostatnią wielką próbą powrotu do gry o najwyższe trofea. Po porażce z Adamem Kownackim i późniejszych operacjach "Szpila" z trudem się otrząsnął. Ostatnie, jesienne starcie z Mariuszem Wachem chluby mu nie przyniosło. Wprawdzie wygrał na punkty, ale dla wielu obserwatorów moralnym zwycięzcą pojedynku był "Wiking". Szpilka znów opuszczał ręce i pajacował, co w starciu z groźnym Chisorą może go bardzo drogo kosztować.

Polak przygotowuje się do gali w Londynie pod trenerskim okiem Romana Anuczina w warszawskim Berkut WCA Fight Team.

35-letni Brytyjczyk w kwietniu roku pokonał jednogłośną decyzją Senada Gashiego z Albanii i odgraża się, że jest gotów, by wrócić do dyspozycji z lat, gdy stawiał czoła tak uznanym rywalom, jak Witalij Kliczko, David Haye czy Tyson Fury. I jeszcze ciekawostka: w ubiegłym roku Chisora zagrał epizodyczną rolę w polskim filmie "Pitbull. Ostatni pies".



Szpilka - Chisora: kiedy walka?

Walka Szpilki z Chisorą zaplanowana została na 20 lipca 2019 roku. Nie będzie to pojedynek wieczoru, w tej roli wystąpią Dillian Whyte i Oscar Rivas. W karcie walk jest aż trzy starcia w wadze ciężkiej. Szpilka zmierzy się z Chisorą tuż przed walką główną.

Szpilka - Chisora: gdzie oglądać?



Walka Polaka z Brytyjczykiem zostanie pokazana na żywo przez TVP Sport. Prawa do gali w londyńskiej hali O2 Arena zakupiła stacja Sky Sports. Pojedynek dnia White - Rivas będzie transmitowany na Wyspach Brytyjskich w systemie pay-per-view.