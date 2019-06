Szpitalne Oddziały Ratunkowe czekają duże zmiany. Z biletem na ostry dyżur

Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić szereg zmian w organizacji pracy ostrych dyżurów. Rozporządzenie w tej sprawie jest już gotowe i trafiło do konsultacji społecznych.

Nowe przepisy zakładają m.in., że na SOR-ach staną specjalne biletomaty. Z takiej maszyny będzie musiał skorzystać każdy pacjent zgłaszający się na ostry dyżur. Na wydruku z biletomatu znajdzie się informacja o godzinie pojawienia się w szpitalu oraz indywidualny numer chorego. A aktualne dane o liczbie osób oczekujących na przyjęcie i czasie oczekiwania pojawią się na ekranach zainstalowanych w poczekalni.

Na każdym etapie pobytu pacjenta w SOR personel będzie odnotowywał w specjalnym systemie, ile czasu mija pomiędzy kolejnymi elementami udzielania ratunku.

Po wprowadzeniu zmian obowiązkowy stanie się także tzw. triaż, czyli segregacja medyczna, którą wszystkie szpitale mają prowadzić według jednolitych zasad. Każdy pacjent po odebraniu biletu i zarejestrowaniu trafi pod opiekę pielęgniarki lub ratownika medycznego. Medyk przeprowadzi z nim wywiad, a w razie potrzeby także dodatkowe badania - np. EKG - i na tej podstawie zdecyduje, do jakiej kategorii należy zaliczyć pacjenta.

Ci oznaczeni kolorem czerwonym będą natychmiast kierowani do lekarza, chorzy „pomarańczowi” mają trafiać na konsultacje po maksymalnie dziesięciu minutach oczekiwania, a „żółci” czekać na pierwszych kontakt z lekarzem nie dłużej niż godzinę. Jeśli medyk odpowiadający za segregację uzna, że pacjent wcale nie wymaga nagłego ratunku i przyzna mu kategorię zieloną lub niebieską, będzie mógł odesłać chorego do poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, pod warunkiem, że ta działa w ramach tego samego oddziału. Stan „niebieskich” i „zielonych” pacjentów, którzy zdecydują się poczekać na ostrym dyżurze, ma być raz na godzinę ponownie kontrolowany, by upewnić się, że nie ulega pogorszeniu.