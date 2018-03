Pierwszy odcinek nowej edycji "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" już za nami! Jedenaście nowych par zaprezentowało się na parkiecie i pokazało na co je stać! Kliknij w zdjęcie aby przejść do galerii.





Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" Kto w programie



- Angelika Mucha (królowa Snapchata, blogerka i youtuberka znana jako LittleMooonster96) oraz Rafał Maserak

- Antek Smykiewicz (wokalista) oraz Agnieszka Kaczorowska

- Beata Tadla (dziennikarka newsowa) oraz Jan Kliment

- Dariusz Wieteska (aktor znany m.in. z serialu "Na sygnale") oraz Kasia Vu Manh

- Jarosław Kret (Dziennikarz, podróżnik i autor książek; jeden z najbardziej znanych prezenterów pogody w Polsce) oraz Lenka Klimentova

- Katarzyna Dziurska (trenerka personalna, instruktorka fitness, była cheerleaderka) oraz Tomasz Barański

- Krzysztof Gojdź (specjalista w dziedzinie medycyny estetycznej i doktor nauk medycznych) i Walerija Żurawlewa

- Martyna Kupczyk (architekt i projektantka wnętrz współpracujący z programem "Nasz nowy dom") oraz Żora Korolyov

- Popek (raper, wokalista i zawodnik MMA) oraz Janja Lesar

- Renata Kaczoruk (modelka i fotomodelka, aktorka znana z filmu "Miłość na wybiegu") oraz Michał Jeziorowski

- Wiktoria Gąsiewska (aktorka związana od dwóch lat z serialem "Barwy Szczęścia") oraz Oskar Dziedzic



