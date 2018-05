Sięgamy do naszego redakcyjnego archiwum, tym razem w nieco inny sposób. Zamiast galerii zdjęć proponujemy Wam dzisiaj galerię tekstów wybranych z jednego miesiąca - maja 1998 roku. Czy wybraliśmy najważniejsze sprawy, które wtedy poruszano? Trudno powiedzieć, staraliśmy się dobrać różną tematykę, by pokazać cały przekrój. Są oczywiście tematy, które żyją do dziś, a niektóre jak Juwenalia wracają zawsze w maju. Ale przeczytacie też o wrocławskim Manhattanie, straży miejskiej, nielegalnych targowiskach, obwodnicy, autostradzie czy remontach. Zapraszamy do prawdziwej podróży w czasie, cofamy liczniki o 20 lat i co mamy? Kliknijcie w zdjęcie, aby przejść do galerii.

