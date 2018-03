Umów się ze mną. Take Me Out to nowy program telewizji Polsat. Do pierwszego odcinka najgorętszego show tej wiosny zostały tylko dwa dni.

W środę 7 marca 2018 dowiemy się, które z 30 seksownych singielek pójdą na randki z uczestnikami show! Jacy mężczyźni mają u nich szanse? Jakie wymagania mają dziewczyny wobec potencjalnych partnerów? Jak ocenią singli? Tego dowiecie się podczas show. Zdradzimy jednak, że wśród wymarzonych mężczyzn, pojawiają się "warszawski koks" i George Clooney. W show nie zabraknie też sprośnych żartów.



Umów się ze mną. Take Me Out - pierwszy odcinek w środę 7 marca 2018 o godzinie 20:05

