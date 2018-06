Czy słyszałeś o katalogu grzechów i taryfikatorze pokut? Czy wiesz, że papież jest nieomylny, a niektórzy księża w Kościele katolickim mają żony? No i dlaczego chodzisz do kościoła w niedzielę, skoro Bóg mówił o świętowaniu soboty? Zobacz, kiedy i skąd w katolicyzmie wzięły się rzeczy, które dziś uznajemy za oczywiste!

Spowiedź, celibat i inne oczywistości. Czy wiesz, w co wierzysz?

istnieniu spowiedzi i obowiązku podejścia do niej przynajmniej raz w roku

celibacie obowiązującym duchownych

świętowaniu niedzieli

zwierzchniczej władzy papieża

przekonaniach związanych z osobą Maryi

Dlaczego w niedzielę chodzimy do kościoła? Skąd się wzięła spowiedź, celibat i inne praktyki?

Kościół katolicki ma swoje praktyki i dogmaty, a część z nich jest znana nie tylko duchownym, teologom i najbardziej zaangażowanym wiernym, ale także osobom, które z Kościołem nie mają wiele wspólnego. Niemal każdy słyszał o spowiedzi czy celibacie, a w kontekście wprowadzonego niedawno zakazu handlu w niedzielę nietrudno przypomnieć sobie o święceniu tego dnia przez katolików, jednak czy na pewno wiemy kiedy i dlaczego zostały ustalone rzeczy, w które dziś wierzymy? Zobacz skąd wzięły się rzeczy, które dziś dla katolików są oczywiste!Żyjąc w Polsce nie trzeba być szczególnie zaangażowanym w życie Kościoła, nie trzeba być nawet katolikiem, by wiedzieć o rzeczach podstawowych, np.:Chociaż wystarczy w niedzielę wyjść na spacer, by zobaczyć, że tego dnia do kościoła idzie o wiele więcej ludzi niż w ciągu tygodnia, a niemal każdy serwis informacyjny w okresie przed Wielkanocą wspomni o nabożeństwach i tworzących się kolejkach do spowiedzi, nie zawsze wiemy, dlaczego tak jest. Często sami praktykujący katolicy nie mają pełnej świadomości tego, dlaczego pewne rzeczy w Kościele wyglądają tak, a nie inaczej. Czy wiesz, w co wierzysz i dlaczego robisz to, co robisz? Sprawdź w naszej galerii skąd wzięły się i kiedy powstały jedne z najbardziej oczywistych w Kościele praktyki, twierdzenia i dogmaty!