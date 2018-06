Wytatuowana kotwica na przedramieniu, jaskółka na piersi, lub napis hold na kostkach. Pewnie nieraz zastanawialiście się, co takie tatuaże mogą znaczyć i skąd się wzięły u ich posiadacza. Okazuje się, że takie tatuaże są zarezerwowane dla żeglarzy. A każdy ma ściśle określoną symbolikę. Zobaczcie, co oznaczają tatuaże marynarskie.

Tatuowanie ciała to zwyczaj niemal tak stary jak ludzkość. Już dawne plemiona ozdabiały swoje ciała rysunkami. Ale jeszcze do niedawna tatuaże kojarzyły się często z ludźmi wyjętymi spod prawa i więźniami.



Takie skojarzenie ma swoje podstawy, często bowiem swoje tatuaże mają członkowie gangów, np. meksykańskich karteli narkotykowych czy japońskiej Yakuzy.



Ale tatuaże przeniknęły też do popkultury. Swoje ciała ozdabiają muzycy, aktorzy, sportowcy. Obecnie tatuaże są powszechne i mało kogo dziwią. Są jednak tatuaże zarezerwowane dla specjalnych grup zawodowych i hobbystycznych. Zaliczają się do nich marynarze i żeglarze. Ich tatuaże mają ściśle określone znaczenie.

