We wtorek 23 stycznia 2018 ogłoszono nominacje do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Wybraliśmy dla Was 10 filmów, które mają najwięcej nominacji do Oscara 2018. Zobaczcie, które filmy warto zobaczyć! Kliknij w zdjęcie, aby przejść do opisu.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.