Te filmy trzeba zobaczyć przed Oscarami! 25 lutego czeka nas święto kina w Hollywood

Na krótkiej liście nominowanych Oscarów znalazły się dwa polskie akcenty. Pierwszy z nich, był oczywistością, to „Zimna wojna” doceniona już na wielu festiwalach filmowych. Drugi to totalne zaskoczenie. Film, który swoją premierę miał w 2016 roku mógł trafić na krótką listę kandydatów tylko dzięki nowym zasadom przyznawania nominacji. „Komunia” Anna Zameckiej może konkurować w kategorii filmów dokumentalnych. Oficjalne nominacje do Oscarów poznamy 22 stycznia, zaś na wielką galę należy zarezerwować czas 25 lutego. To będą niesamowite chwile z gwiazdami współczesnego kina. Sprawdź 11 filmów, które już zrobiły wiele szumu w filmowym świecie. Tych produkcji nie można przegapić!