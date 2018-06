Odkrycie czegoś nowego, poznanie nowego miejsca to główne powody, dla których odwiedzamy inne miasta w weekendy – wynika z badania ARC Rynek i Opinia zrealizowanego we współpracy z Synergią.. Niezwykle ważna dla turystów jest oferta dla dzieci, gdyż co czwarty przyznaje, że wycieczki do polskich miast organizuje właśnie po to, by spędzić z nimi czas. Zdecydowanie mniej ważna jest kuchnia regionalna czy oferta muzealna. Zobacz, które miasta odwiedzamy najczęściej i dlaczego to robimy.

