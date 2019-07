Te miasta w Małopolsce wyludniają się w zastraszającym tempie

500 plus. Szybko złóż wniosek, szybko dostaniesz pieniądze

500 plus, 300 plus. Od dziś można składać przez internet wnioski o świadczenie wychowawcze na każde dziecko (500 plus) oraz wyprawkę szkolną (300 plus). Za miesiąc ruszy przyjmowanie wniosków w formie papierowej.