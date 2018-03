Te przepisy drogowe łamią wszyscy. Wielu kierowców zapomina o tych podstawowych przepisach, w ten sposób nie tylko narażając się na mandat w wysokości nawet do 500 zł, ale również stwarzając zagrożenie na drodze. Zobacz 10 najczęściej zapominanych przepisów drogowych! By przejść do tekstu, kliknij w zdjęcie powyżej.

