Te rewolucyjne zmiany ułatwią Ci życie. Urzędy wchodzą w XXI wiek. TOP 10 spraw, które załatwisz przez internet

Żeby załatwić jakąkolwiek sprawę w internetowym urzędzie musisz posiadać Profil Zaufany, który będzie potwierdzeniem wniosków oraz elektronicznym podpisem. Aby móc w pełni korzystać z portalu epuap.gov.pl konieczne jest założenie konta. Założenie Profilu Zaufanego nie trwa długo, ale wymaga jednorazowej wizyty w urzędzie.

Założenie Profilu Zaufanego

Założenie Profilu Zaufanego to 2 proste kroki:

przez internet – wypełniasz wszystkie, niezbędne rubryki, w tym dane osobowe i teleadresowe, a także numer telefonu, którym będziesz potwierdzać wszystkie działania w panelu.

– wypełniasz wszystkie, niezbędne rubryki, w tym dane osobowe i teleadresowe, a także numer telefonu, którym będziesz potwierdzać wszystkie działania w panelu. w punkcie potwierdzającym – potwierdzasz zgodność danych, podpisujesz wniosek i finalizujesz akcję. Punkty potwierdzające, w którym można to m.in. urzędy i banki. Punkty potwierdzające Profil Zaufany znajdują się także za granicą.

Sprawy urzędowe załatwisz przez internet

Są takie sprawy, z którymi nie musisz się fatygować do urzędu. Załatwisz je szybko i wygodnie z perspektywy wygodnego fotela. Urzędowe wnioski, zgłoszenia i oświadczenia możesz wypełnić w sieci i wysłać za pośrednictwem Profilu Zaufanego do wybranego urzędu. załatwienie spraw jeszcze nigdy nie było tak łatwe. Portal epuap.gov.pl jest bardzo intuicyjny. Wskazówki i przypomnienia prowadzą nas od rozpoczęcia aż do pozytywnego sfinalizowania akcji. W razie jakichkolwiek kłopotów zawsze można skontaktować się z infolinią, gdzie specjaliści udzielą odpowiedzi na wszystkie pytania.

Masz problem z wypełnieniem formularza online? Skontaktuj się ze specjalistami:

Infolinia: 42 253 54 50 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 18:00)

E-mail: epuap-pomoc@coi.gov.pl