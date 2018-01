Sandra Głuszczuk jest dumna, że Technikum nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno - Mechanicznych w Nowym Sączu, w którym się uczy, już po raz trzeci okazało się najlepsze w Polsce wśród tego typu szkół.

Wiadomość o sukcesie dotarła do tysiącosobowej szkolnej społeczności już w środę rano, ale do godz. 12.10 nikt nie świętował.Młodzież klas maturalnych właśnie zdawała egzaminy zawodowe i w całym wielkim gmachu przy ul. Limanowskiego musiał panować spokój.Euforia wybucha kwadrans po godz. 12. Wszyscy tłoczyli się w hallu na parterze. Transparenty informowały o sukcesie. Młodzi zaimprowizowali dyskotekę.Dyrektor Waldemar Szarek pojechał do stolicy odbierać laury. Zamiast niego wicedyrektorka "Elektryka" Krystyna Rembiasz częstowała wszystkich kawałkami tortu ozdobionego napisem z gratulacjami. Sama także tańczyła z młodzieżą. Ponad głowami bawiących się rozrzucane były czekoladki. Na taką beztroską zabawę przeznaczone ostały dwie godziny lekcyjne.- Ten sukces daje nam wiele satysfakcji - mówi Krystyna Rembiasz, wicedyrektorka ZSE-M w Nowym Sączu. - To sytuacja bezprecedensowa w tej ogólnopolskiej rywalizacji szkół, bo chyba jako jedyni sięgamy po najwyższe miejsce w rankingu już trzeci raz. Wróciliśmy na sam szczyt po dwóch latach, których też nie można nazwać chudymi, gdyż plasowaliśmy się na trzecim miejscu w kraju.