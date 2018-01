(© Stanisław Śmierciak)

Nad jednym z domów w miejscowości Tęgoborze w gminie Łososina Dolna, w czwartek po godz. 17 zauważono płomienie. Wydobywały się z komina, ale w każdej chwili mogły przerzucić się na dach i cały budynek.

Do oficera dyżurnego Stanowiska Koordynacji ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu ogniowe larum znad Jeziora Rożnowskiego dotarło o godz. 17.19.



Do walki o uratowanie domu wysłane zostały zastępy z jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 PSP w Nowym Sączu.



Znacznie krótszą drogę do przebycia mieli jednak druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tęgoborzy wiec to oni pierwsi przystąpili do tłumienia płomieni.



Ten wyścig z czasem i ogniem strażacy wygrali po około godzinie. Jednak straty i tak są poważne.

